Organizasyon hatası Hande Yener'i kızdırdı

Hande Yener yılbaşı gecesi İstanbul'daki bir otelde sahne aldı. Hayranlarının izdiham yaşadığı konserde 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500 izleyici alınmıştı. Yener, organizasyondan kaynaklanan sorunlar yüzünden hayranlarına mahcup oldu. Yener, özür dilemek için hayranlarının yanına inip tek tek selfie çektirdi. Yener, 2018’in huzur, mutluluk, sağlık, para ve aşk getirmesini diledi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Yaşanan aksiliğe çok sinirlenen Yener, ertesi gün basın açıklaması yaptı. Yener’in açıklaması ise şöyle; “Organizatörler tarafından otel kapasitesinin çok üstünde bilet satışı yapıldığı için gelen misafirlerimize karşı son derece mahçup olduk. 2 bin 800 kapasiteli salona, 4 bin 500’e yakın bilet satışı yapıldığı için organizasyonu yapanlara ve tüm sorumlulara dava açmak için başvuracağız. Yılbaşı günü sevenlerimi ve beni zor durumda bırakan bu kişilere karşı hakkımızı Türk mahkemelerinde arayacağız.”