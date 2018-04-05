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Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

Organize İşler 2'nin cast çalışmalarını sürdüren Yılmaz Erdoğan'ın Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Demet Evgar ile anlaştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 04:22..
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Organize İşler filminin ilk filmi ile rekorlar kıran Yılmaz Erdoğan, yoğun ısrarlar üzerine ikinci filme de başlıyor. Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ardından Demet Evgar ile de anlaştığı belirtildi.

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

3 İSİM BELLİ OLDU

Yılmaz Erdoğan ile yakınlığı bilinen gazeteci Ali Eyüboğlu, Milliyet'teki köşesinden kadrodaki 3 isimi açıkladı.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryoyu sil baştan yazdığını belirten Eyüboğlu, "Siz bakmayın Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz’a, Ata Demirer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a kadar Türkiye’nin en popüler isimlerinin bu filmde oynayacağına dair çıkan haberlere…" ifadelerine yer verdi.

Bu yaz çekimleri yapılacak filmde oynayacak üç isim kesinleşti: Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Demet Evgar.

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

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