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Organize olan mahalle sakinleri tacizciyi yakaladı

Ankara'da mahalle sakinleri kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için Whatsapp grubu kurdu.

04.08.2017 - 15:48
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Ankara'nın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde son 1 aydır kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen bir kişi, mahalle sakinlerinin sosyal medyada grup kurarak yaptıkları çalışma sonrası yakalandı.

Organize olan mahalle sakinleri tacizciyi yakaladı

HER YERE AFİŞ ASTILAR

Çankaya'nın 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son 1 aydır üniversiteli kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen H.R.U'yu yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca polise şikayet başvurusunda bulunan mahalle sakinleri, mahallenin çeşitli yerlerine astıkları afişlerde aracın plakasını ve rengini yazıp, gördükleri yerde polisi ihbarda bulunmasını istediler.

Organize olan mahalle sakinleri tacizciyi yakaladı VİDEO

Organize olan mahalle sakinleri tacizciyi yakaladı

SOSYAL MEDYADA GRUP KURULDU

Yine mahalle sakinleri, H.R.U.'yu yakalamak için sosyal medyada grup oluşturdu. Zaman zaman mahallede araçları ile polis gibi devriye atan mahallenin gençleri, dün akşam taciz ile suçladıkları H.R.U.'ya rastladı. Bir süre aracı kovalayan vatandaşlar, 1540'ıncı sokak üzerinde olayın şüphelisinin önünü keserek kıskıvrak yakaladı, ardından çağırdıkları polise teslim etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ÇALIŞMA BAŞLATTI"

Mahalle muhtarı Ayşegül Emekçi, mahallede özellikle ODTÜ'lü gençlerin son bir aydır bu konuda şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Sonuçta geç saatlere kadar hareketli bir mahalleyiz biz. Ama bu taciz vakalarının son dönemlerde artışı sıkıntı yarattı. Bunun üzerine öğrencilerimiz bir çalışma başlattı. Whatsapp grubu kurarak mahalle içerisinde adamın gezdiği alanları tespit ettiler ve yakaladılar" dedi.

Organize olan mahalle sakinleri tacizciyi yakaladı

"ARACIN ÖNÜNE ATLADIM"

Dün akşam H.R.U.'yu yakalayan üniversite öğrencisi K. U., “Dün akşama arkadaşım ile bir araya gelip kendisine yaşanan olaydan bahsettim. O sırada ben tam olayı anlatırken yukarıdan bağırtı sesleri geldi. Yola baktığımızda benim günlerdir aradığım aracın bana doğru geldiğini fark ettim. O sırada bir sürü insan aracı kovalıyordu. Hemen yolunu kestim ve arkadaşıma söyledim. Ben aracın önüne atlayınca mecbur durdu. 'Ne oluyor' dedi. Bir şey olmadığını söyledim, 'beklemen gerekiyor' dedim. Sonra 'inin' şeklinde bağırmaya başladım. Ardından arkadaşım aracın kontağını aldı. Daha sonra aracın etrafını yüzlerce kişi çevirdi. En nihayetinde kontrol bizdeydi" şeklinde konuştu. Aracın kontağını kapatan A.Ö. ise, aracın önünü keserek H.R.U.'yu yakaladıklarını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tacize uğradığını öne süren bazı kadınlar ise karakola giderek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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