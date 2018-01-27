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Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

Karbonmonoksit gazdan zehirlenen ve beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki Nurgül Özbek'in bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu.

AA | 27.01.2018 - 00:23..
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24 Ocak'ta Samsun'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nurgül Özbek'in beyin ölümü gerçekleşmişti. 26 yaşındaki kızlarının organlarını bağışlayan aile, 6 kişiye umut oldu.

Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

AİLE ORGAN BAĞIŞINI KABUL ETTİ

Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak  Özbek'in organlarının alınması için harekete geçildi.

Operasyon sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Samsun Organ ve Doku  Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, ailenin çok büyük  fedakarlık ve iyilik örneği gösterdiğini söyledi.

Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

6 İNSAN İÇİN YENİ UMUT

Türkiye'de 30 bin insanın organ ve doku beklediğini belirten Kazak, "Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. İnsanların son  çaresi organ nakli olabilmelerinde. Bu ailemizin yaptığı onurlu davranışta da 6  insanımız yeni bir umut, yeni bir hayat şansı kazandı. Buradan bütün aileye  Allah'tan sabır dilerken kardeşimiz de nur içinde yatsın diyoruz. Böbrekler 2  vatandaşımıza, Samsun'da kullanılacak. Karaciğer, biri çocuk biri yetişkin 2  insanımıza yaşam şansı verecek. Kornealarıyla da yine Samsun'da iki kişi görme  umuduna kavuşacaklar." diye konuştu.

Özbek'in karaciğeri özel kutulara konularak askeri uçakla Erzurum'da  organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.

Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

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