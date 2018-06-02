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Organları üç hastaya umut oldu

Afyonkarahisar'da yüksekten düşme sonucu yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ile böbrekleri üç hastaya nakledilmek üzere alındı.

AA | 02.06.2018 - 08:56..
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Geçirdiği kazanın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan 40 yaşındaki Hasan Fidan'ın üç gün sonra beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi tarafından organ bağışına onay verildi.

Organları almak için Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden 4 kişilik ekip, Afyonkarahisar'a geldi.

Organları üç hastaya umut oldu

OPERASYON 4 SAAT SÜRDÜ

Hastanede yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucu alınan organlar, muhafaza edilmek üzere özel kutulara konularak nakil için durumları uygun görülen hastaların bulunduğu kentlere götürüldü.

Organları üç hastaya umut oldu

Karaciğerin Konya'da, böbreklerden birinin Antalya'da, diğerinin ise Isparta'da belirlenen hastalara nakledileceği bildirildi.

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