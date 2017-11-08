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Orgazm araştırmacısı sahte doktora 4 yıl hapis cezası

Hollanda'da 'orgazm araştırması' bahanesiyle çok sayıda kadına tecavüz eden sahte doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.11.2017 - 09:00
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doktor

Ülkenin güneyindeki Tilburg kentindeki bir spor salonunda masör olarak çalışan Ron O. 2007 yılından itibaren çevresine kendisini doktor olarak tanıttı.

Evine davet ettiği kadınlara, Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi'nde 'orgazm araştırması' yaptığını söyleyen Ron O., araştırmaya katılanlara 200 euro vereceğini söyledi.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK BAHANESİ

Sahte doktor, kimi zamanda kadın kurbanlarını leğen kemiği ve meme araştırması bahanesiyle kandırdı. Ron O, cinsel yolla bulaşan hastalık taraması gerekçesiyle bir çok kadına anal ve vajinal muayene yaptı.

12 KADINA TECAVÜZ ETTİ

BBC Türkçe'nin haberine göre; kurbanlardan birinin 2015 yılı sonunda şikayette bulunması üzerine, Ron O.'nun doktor olmadığı ortaya çıktı. 12 kadın kendilerine tecavüz ettiği gerekçesiyle sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcı, Ron O.'nun 6 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme, tecavüzün hukuki olarak kanıtlanamadığı gerekçesiyle, sanığın taciz suçundan 4 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Hollanda Hekimler Federasyonu (KNMG) Başkanı Rene Heman da, yaşanan olayı 'sinir bozucu' olarak değerlendirdi. Heman, insanların hekimlere olan güvenini sarstığı için Ron O.'ya kızgın olduğunu söyledi.

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