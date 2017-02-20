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Orgeneral Akar Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu.

20.02.2017 - 18:02
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette, BAE Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hamad Muhammed bin Sani el-Rumeyti ve Savunma Bakanı Savunma Bakanı Muhammed bin Ahmet el-Bavardi'yle bir araya geldi.

Orgeneral Akar Birleşik Arap Emirlikleri'nde

HULUSİ PAŞA KÖRFEZ'DE

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, BAE'ye dün gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX-2017) etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Orgeneral Akar Birleşik Arap Emirlikleri'nde

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