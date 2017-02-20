Orgeneral Akar Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette, BAE Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hamad Muhammed bin Sani el-Rumeyti ve Savunma Bakanı Savunma Bakanı Muhammed bin Ahmet el-Bavardi'yle bir araya geldi.

HULUSİ PAŞA KÖRFEZ'DE

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, BAE'ye dün gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX-2017) etkinliklerine katıldığı belirtildi.