taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.480
USD
3,7768
EURO
4,5123
ALTIN
157,30
PETR
66,4100

Orgeneral Akar: Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak

Şehit Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Mücadele aralıksız devam edecek ve terör belası ülkemizden silinecek." şeklinde konuştu.

AA | 29.12.2017 - 07:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Orgeneral Akar: Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Akar: Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak

"KARDA KIŞTA MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR"

Şehit Muratoğlu'nun çevresi tarafından çok sevilen, kahraman, cengaver bir vatan evladı olduğunu dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bir bütün halinde milletinin emrinde gece, gündüz demeden karda kışta, soğukta sıcakta, vatanı, milleti, ülkenin ve milletin güvenliği için mücadelesini aralıksız sürdürmektedir." diye konuştu.

Orgeneral Akar: Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak

"DEVLETİMİZ MÜCADELESİNDE KARARLI VE AZİMLİ"

Akar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığın bitmediğini, aynı şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken TSK, polisle, jandarmayla, korucularla, tüm güvenlik güçlerimizle omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyor. Milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından güç alarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İnşallah, yurt içinde, yurt dışında, karada, havada yapılan bu mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece kararlı, azimli. Bu karar değişmeyecek. Bu şekliyle inşallah ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru sağlanacak ve herkes rahata, huzura erecek. Bu mücadele sırasında kaybettiğimiz, şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın, mensuplarımızın sadece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değil, tüm güvenlik güçlerimizin tüm mensuplarının hiçbirinin kanının bir damlası dahi yerde kalmadı, kalmayacak. Bu konuda geride kalan bizler, azim ve kararlılıkla bu konu üzerinde durmak suretiyle yapılması gereken her şey eksizsiz yapılarak mutlaka bunların hesabı soruldu, sorulmaya devam edilecek."

Orgeneral Akar: Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak


İlginizi Çekebilir
Adana'da karakolun arkasına el yapımı patlayıcı atıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 13 yaşlarındaki iki çocuğun polis merkezinin arkasına ses bombası attığı tespit edildi.
Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı
Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül'ün ayrı düşmesinin nedenini, Gül'ün Gezi olayları ve 17-25 Aralık süreçlerinde Erdoğan'ın yanında olmamasına bağladı.
FETÖ soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri personeline yönelik yapılan operasyonda 10'u muvazzaf asker 13 kişi gözaltına alındı.
Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için olabilir dedi
Ece Üner ile Enine Boyuna programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna net bir cevap vermedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

10
Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için olabilir dedi

Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için olabilir dedi

153
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

40
George Weah devlet başkanı oldu

George Weah devlet başkanı oldu

7
ABD elçiliğinin bulunduğu caddeye İstanbul ismi verildi

ABD elçiliğinin bulunduğu caddeye İstanbul ismi verildi

24
Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı

Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı

42
Kadınları zorla fuhuşa sürükleyen 10 kişi tutuklandı

Kadınları zorla fuhuşa sürükleyen 10 kişi tutuklandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM