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Orgeneral Akar'dan Akdeniz ve Ege'de operasyon sinyali

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, adını anmadan Yunanistan'a mesaj vererek "yanlış hesap yapmamaları" konusunda uyardı.

AA | 20.05.2018 - 10:20..
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Orgeneral Akar'dan Akdeniz ve Ege'de operasyon sinyali

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetledi.

Denetlemeleri kapsamında Antalya'ya giden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, buradan helikopterlerle tatbikatın sancak gemisi TCG Gaziantep'e gitti. Komutanları taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler Doğu Akdeniz'de seyir halindeki fırkateyne indi.

Son dönemde Ege Denizi'nde gelişmelere de değinen Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"AFRİN'DE DE EGE'DE DE GÖREVDEYİZ"

"Samimiyetle söylüyoruz, biz iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz. Ancak şuna da her zaman inanıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yola çıkmış insanlar olarak diyoruz ki, Biz Afrin'deki faaliyetleri de yürütürüz, Doğu'da, Güneydoğu'daki faaliyetleri de yürütürüz. Gerekirse başka alanlarda, Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz.

"KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN"

Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım. Esas olan iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, insan haklarına saygıdır, uluslararası hukuka uymaktır. Bu konuda tezlerimizi uygun yerlerde, zamanlarda dile getiriyoruz.

Diyalog ve iş birliği çalışmazsa tereddütsüz şekilde yetkilerimizi kullanacağımızı her zaman ifade ettik. Karadeniz'deki faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Oradaki dostluğun, iş birliğinin, barış ortamının, güvenliğin, istikrarın sürmesi için bunu oradaki sahildaş ülkelerle konuşuyoruz. Onlarla iş birliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu konuda değişik zamanlarda toplantılar yapılıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

"DENİZ KUVVETLERİMİZ GÖREVE HAZIR"

Ama her zaman olduğu gibi bizim hedefimiz göreve hazır, her türlü modern araç gereci kullanacak yeteneğe sahip eğitimli personeliyle, vurucu gücüyle bir Deniz Kuvvetleri bizim hedefimiz, hep birlikte buna çalışıyoruz. Kara ve Hava Kuvvetlerimiz için de bu geçerli. Hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

TERÖRLE MÜCADELE

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde de terör örgütlerine yönelik mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Orgeneral Akar, şunları söyledi:

"İdlib'de, Afrin'de, El Bab'da, Fırat'ın doğusunda çok değişik ilgi ve etki sahalarımızda faaliyetlerimiz sürüyor. Diğer taraftan Doğu Akdeniz’den başlayıp Ege’de, Karadeniz’de bir sürü faaliyet, soru ve sorun var. Bunların hepsinin takibi gerekiyor. Bunlar için her türlü tedbirin alınması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizi korumak ve kollamak, birliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamak için milletimizin emrinde daima görevini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevi bundan önce olduğu gibi alnının akıyla yerine getirecektir. Teröristle mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptık bundan sonra da yapacağız. Gece gündüz, yaz kış demeden mücadeleyi sürdürüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele ilkbahar-yaz, sonbahar-kış olarak ayrılıyordu. Bunu kaldırdık, terörle mücadelemiz 365 gün aynı şiddet ve tempoda devam ediyor. Belli bir noktaya gelindi. Çalışmamız, gayretimiz bunu bir şekilde sonlandırmak ve en son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek."

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