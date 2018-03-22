Orgeneral Akar Irak sınırında

Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesine gitti.

Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri ile Derecik beldesindeki birlik, karakol ve karargahlarda denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, Derecik Şehitliği'ni ziyaret etti.

ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ

Terör örgütü tarafından annesinin karnındayken katledilen bebeğin mezarı başında duran Akar, şehitler için dua etti.

Ziyaretin ardından gittiği birliklerde komutanlara gerekli direktifleri veren Orgeneral Akar, ülkenin, milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden hain bölücü terör örgütü yapılanmasının bertaraf edilmesi için operasyonlara aralıksız devam edildiğini belirtti.

Bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman silah arkadaşlarının tek bir damla kanının dahi yerde kalmayacağına işaret eden Akar, terörle mücadele harekatına katılan kahraman ve fedakar tüm personeli harekatın başarılı bir şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı.