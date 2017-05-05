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Orgeneral Akar, Kalın ve Fidan ABD'ye gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve MİT Müsteşarı Fidan ABD'ye gitti.

05.05.2017 - 10:26
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hakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15-17 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve MİT Müsteşarı Fidan, Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçakla saat 09.40'ta Washington'a hareket etti.

ÖN ÇALIŞMA YAPACAKLAR

Orgeneral Akar, Kalın ve Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ABD'li yetkililerle temaslarda bulunacağı, ön çalışma yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı ilk yüz yüze görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak üst düzey görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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