Orgeneral Akar, Kalın ve Fidan ABD'ye gitti

Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Talisca, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

5

Terör mağduru üreticinin borçlarına 1 yıl erteleme

Terör olayları nedeniyle mağdur olan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları bir yıl ertelenecek.