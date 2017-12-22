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Orgeneral Akar oyunu 'Mehmetçik'ten yana kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA | 22.12.2017 - 17:02..
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Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığındaki makamında AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinin fotoğraflar hakkında verdiği bilgilendirmenin ardından oylamaya geçen Orgeneral Akar, tercihlerini daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yer aldığı karelerden yana kullandı.

Orgeneral Akar oyunu 'Mehmetçik'ten yana kullandı

KOMANDOLARIN EĞİTİMİ

Haber kategorisinde Murat Yolcu'nun, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda çektiği "Komandoların eğitimi" başlıklı fotoğrafına oy veren Akar, yaşam kategorisinde ise Cem Öksüz'ün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları çerçevesinde Türk Yıldızları ekibinin yaptığı gösteri sırasında çekilen "Türk Yıldızları İzmir'de" fotoğrafını tercih etti.

Orgeneral Akar oyunu 'Mehmetçik'ten yana kullandı VİDEO

Orgeneral Akar oyunu 'Mehmetçik'ten yana kullandı

Orgeneral Akar oyunu 'Mehmetçik'ten yana kullandı

TÜRKİYE'NİN SEVİNCİ

Orgeneral Akar, spor kategorisinde ise oyunu, Abdullah Coşkun'un Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Orgeneral Akar oyunu 'Mehmetçik'ten yana kullandı

Orgeneral Akar oyunu 'Mehmetçik'ten yana kullandı

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