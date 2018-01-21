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Orgeneral Akar Rus ve Amerikalı mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı öncesi, gelen talep üzerine Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştüğü bildirildi.

AA | 21.01.2018 - 00:35..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı öncesi, gelen talep üzerine Rus ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştüğü bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın Zeytin Dalı Harekatı öncesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin gelen talep üzerine yapıldığı kaydedildi.

Orgeneral Akar Rus ve Amerikalı mevkidaşlarıyla görüştü

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