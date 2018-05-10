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Orgeneral Akar’dan TCG Bayraktar’ı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye’de inşa edilen yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’ı ziyaret ederek, askerleri başarılarından dolayı tebrik etti.

İHA | 10.05.2018 - 20:09..
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TSK’nın planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, gece ve gündüz safhalarının ardından sona erdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, tatbikatta ilk kez kullanılan Türkiye’de inşa edilen yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’ı ziyaret etti. Askeri personeli tatbikattaki başarılarından dolayı tebrik eden Orgeneral Akar, öğle yemeğini de yine TCG Bayraktar gemisinde yedi. Akar, çeşitli ülkelerden gelen genelkurmay başkanlarına da gemiyi tanıttı.

Orgeneral Akar’dan TCG Bayraktar’ı ziyaret etti VİDEO

DENİZDE KALMA SÜRESİ 30 GÜN

Türkiye’de inşa edilen yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton olarak dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor. Gemi, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araç taşıma kapasitesine sahip.

TATBİKATA İLK KEZ KATILDI

TCG Bayraktar, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor ve 5 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Gemide yerli üretim Komuta Kontrol Sistemi ve Stabilize Makineli Tüfek Platformu ile pek çok elektronik ve silah sistemi yer alıyor.

TCG Bayraktar, geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat ve lojistik görev fonksiyonlarına katkı sağlamanın yanında gerektiğinde doğal afet yardım görevlerini de yerine getirebilecek. Gemi, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nda ilk kez kullanıldı.

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