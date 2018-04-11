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Orgeneral Akar'dan vefa ziyareti

Orgeneral Akar'ın geçen ay Tunceli'deki denetiminin ardından, Hozat'ta Tugay Komutanlığı yaptığı sırada arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile bir araya geldiği ve eski günleri yad ettiği öğrenildi.

AA | 11.04.2018 - 11:49..
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Orgeneral Hulusi Akar, mart ayı sonunda Tunceli'deki birlikleri ziyaret etmiş, Hozat ilçesindeki "Kut-ül Amare Fatihi" olarak bilinen 51'inci Komando Tugay Komutanlığında da denetlemelerde bulunmuştu. Akar, söz konusu birlikte, 1998-2000 yıllarında komutanlık yapmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Orgeneral Akar, tugaydaki denetlemeleri sonrasında bir başka görüşme daha gerçekleştirdi.

AHMET DEDE'Yİ ZİYARET ETTİ

Akar, Hozat'ta Tugay Komutanı olduğu dönemde tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile denetlemelerinin ardından bir araya geldi. "Ahmet Dede" olarak bilinen ve ilçenin tanınmış isimlerinden olan Yurt ile görüşen Orgeneral Akar, eski günleri yad etti.

Orgeneral Akar'dan vefa ziyareti

Sağlık durumu iyi olmayan Yurt'tan tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Akar, eski arkadaşıyla bir süre sohbet etti.

Orgeneral Akar'dan vefa ziyareti

Yurt'a ziyareti sırasında 1999'dan itibaren bir dönem Hozat Belediye Başkanlığı yapan Güzel Doğan da eşlik etti. Ziyaretin, Orgeneral Akar'ın görev yaptığı günlerden itibaren süre gelen dostlukları çerçevesinde nezaket amaçlı olduğu öğrenildi.

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