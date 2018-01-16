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Orgeneral Akar: YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyiz

Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda YPG'ye destek verilmesini eleştirdi.

AA | 16.01.2018 - 13:06..
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Orgeneral Akar: YPG'nin silahlandırılmasına müsaade etmeyiz

Orgeneral Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın açılış oturumunda söz aldı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YAPILMAMALIDIR"

Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır." ifadesini kullandı.

"MÜSAADE EDEMEYİZ, ETMEYECEĞİZ"

"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir." diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

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