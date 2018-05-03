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Orgeneral Çetin ve Temel sınır hattında

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, sınır hattı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde incelemelerde bulundu.

AA | 03.05.2018 - 17:03..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'ne gelen Çetin ve Temel, beraberindeki askeri erkanla birlikte buradaki çalışmalar hakkında brifing alıp merkezdeki askerlerle sohbet etti.

Orgeneral Çetin ve Temel sınır hattında

Daha sonra askeri helikopterle Kilis'teki 3. Hudut Tabur Komutanlığına geçen askeri heyet, burada da brifing aldı.

Orgeneral Çetin ve Temel sınır hattında

Askerlerle buluşan askeri erkan daha sonra kara yoluyla sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.

Orgeneral Çetin ve Temel sınır hattında

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü mensuplarından temizlenen alanlarda da temaslarda bulunduğu belirtilen heyetin, buradaki askerlere görüşüp moral verdiği öğrenildi.

Orgeneral Çetin ve Temel sınır hattında

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