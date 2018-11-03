Orgeneral Güler Dunford'la görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, komutanların ikili güvenlik konularının yanı sıra Suriye ve Münbiç'teki durumu ele aldıklarını bildirdi.

GÜNDEM MÜNBİÇ

Albay Ryder, "İki komutan Suriye'deki durumu, sınır boylarında tansiyonu düşürme ve bölgede istikrar ve güvenliği sağlama bakımından önemli bir adım olan ilk ortak devriyeler dahil Münbiç'in güvenlik ve istikrarı ele aldılar. Aynı zamanda DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi için devam eden terörle mücadele çabalarını da konuştular." ifadelerini kullandı.

Ryder, Türkiye ile ABD'nin iki kilit NATO üyesi olarak devam eden güçlü askeri ilişkilerden faydalandığını kaydetti.

Türkiye ile ABD, haziran ayından bu yana Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç bölgesinde 60 bağımsız koordineli devriye yaptıktan sonra 1 Kasım'da ilk kez bölgede ortak devriye düzenlemişti.