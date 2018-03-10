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Orgeneral Küçükakyüz'den memleketine uçak jesti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, memleketi Trabzon'un Of ilçesine uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağı hediye etti.

DHA | 10.03.2018 - 14:15..
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Of ve Çevresini Güzelleştirme, Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde ve Of İlçe Belediyesi öncülüğünde Orgeneral Küçükakyüz’ün katkıları ile F-104 savaş uçağı, ilçedeki Sahil Parkı'na yerleştirildi.

Orgeneral Küçükakyüz'den memleketine uçak jesti

Uçak, ilçenin 100’üncü kurtuluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle sergilenmeye başladı. Çevre düzenlemesi de yapılan park alanında oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve ‘OF-104’ adı verilen savaş uçağı, ilçe halkı ve ziyaretçilerinin de ilgisini görüyor.

"UÇAĞIN İSMİNİ ‘OF-104’ YAPTIK"

Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Of ilçemizin yetiştirmiş olduğu, ilkokulu, ortaokulu, liseyi burada bitirip daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli safhalarında görev aldıktan sonra, 15 Temmuz kalkışmasının o hain darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanımız olan Sayın Hasan Küçükakyüz Paşamızın Of'umuza hediyesi. Bu yıl Of'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı. Çok ince ve nazik bir düşünce. Ben çok memnun oldum, duygulandım. Bu organizasyonda uçağımız ilçemize geldi ve Of sahiline yerleştirildi. Uçağımız savaş uçağı F-104. Belki Paşamızın birçok defa da kullandığı bir uçak. Uçağın penceresinin altına ismini yazdık ‘Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ diye. ‘F-104’ diye geçiyor envanterde ama biz uçağın ismini değiştirip ‘OF-104’ yaptık.  Burada uçağı, saygıdeğer Oflularımıza hem görsellik açısından hem de şehitlerimizi unutmamak için sergiliyoruz. Bu uçağı sadece bir sembol değil, gelecek nesillere ışık tutacak, onların ufkunu açacak işaret fişekleri olarak görüyoruz."

Orgeneral Küçükakyüz'den memleketine uçak jesti


"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün çocukluk arkadaşı olan ve ilçede esnaflık yapan Mehmet Akyüzlü, Orgeneral Küçükakyüz ile gurur duyduklarını söyledi. Mehmet Akyüzlü, "Komutanımızla ne kadar gurur duysak az. Çok zeki ve başarılı biriydi. Çocukluğumuz bu ilçede geçti. Bilyeli araba yapıyorduk ve arabalara daha hızlı gitsin diye tereyağı sürüyorduk. En iyi arabayı o yapardı. O dönemlerden belliydi komutanımızın nerelere geleceği. Aynı uçakla beraber baba evine gelirdi, buralarda bazen sorti yapardı, buraları izlerdi. Annesini ve rahmetli babasını havadan ziyaret ederdi. İlçemize armağan ettiği uçak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı." diye konuştu.

Orgeneral Küçükakyüz'den memleketine uçak jesti

Orgeneral Küçükakyüz'den memleketine uçak jesti

Orgeneral Küçükakyüz'den memleketine uçak jesti

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