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Orhan Gencebay Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını oyladı

Sanatçı Orhan Gencebay, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA | 29.12.2017 - 08:38..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gencebay, AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması'nda, "Haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'un "Direnişin simgesi 16 yaşındaki çocuk", "Yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", "Spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Gencebay: Fotoğrafların hepsi harika, hepsi çok güzel

Orhan Gencebay Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını oyladı

"HEPSİ HARİKA, HEPSİ ÇOK GÜZEL"

Oylamanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Orhan Gencebay, görsellik ve duysallığın sanatın iki temel taşı olduğunu söyledi.

Geçmişte hem fotoğraf hem de sinema sanatıyla ilgilendiğini anlatan Gencebay, aday fotoğraflara da bu gözle baktığını dile getirdi. AA'nın oylamasında yer alan fotoğrafların görselliğinin yanı sıra mesajının da çok güçlü olduğuna işaret eden Gencebay, "Bu fotoğrafların hepsi harika, hepsi çok güzel. 'Benim beğendiklerim en güzel' diye bir şey iddia etmiyorum. Hepsi seçilecek fotoğraflar, çekenleri de buna ön ayak olan kurum olan sizi de tebrik ediyorum." dedi.

Orhan Gencebay Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını oyladı

"MESAJIN AĞIRLIĞINI TERCİH ETTİM"

Oy kullanırken fotoğrafın vermek istediği mesaj ve bunun nasıl aktarıldığına dikkat ettiğini vurgulayan Gencebay, adaylar arasında mesajı çok güçlü fotoğraflar olduğuna işaret etti. Fotoğraf tekniği olarak da başarılı kullanımlar olduğunu belirten Gencebay, "Ama ben daha çok mesajın ağırlığını tercih ettim." ifadesini kullandı.

Orhan Gencebay Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını oyladı

Orhan Gencebay, Anadolu Ajansı'nın birlikte güzel haberlere imza attıkları bir kurum olduğunun da altını çizerek, hizmet veren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Orhan Gencebay Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını oyladı

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