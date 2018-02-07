Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz bitti

Orhan Gencebay bu ayın başlarında Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) iki yıldır üstlendiği yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.

Orhan Gencebay, sosyal medyaya sızan istifa dilekçesinde, “Bir sanatçı topluluğuna yakışmayacak davranışlarla karşılaştım. Şeffaf ve denetime açık yönetim olmasını, toplantıların kayıt altına alınmasını istedim ama kabul edilmedi.” ifadelerini kullanmıştı.

ETNİK KÖKEN VE İNANÇ ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENEREK...

Orhan Gencebay istifa dilekçesini, “MESAM, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir. ‘Benim adamlarım’ veya ‘Bize oy verecekler’ gibi söylemleri kabul etmem mümkün değildir. Üyelerin siyasi görüşü, inancı, kültürü ne olursa olsun; hepsi bizim için değerli, hepsi bizim başımızın tacıdır. Onların arasında kaynaşmayı sağlamak, sadece benim değil, hepimizin görevi” diye sürdürmüştü.

ARİF SAĞ'I BOMBALADI

Orhan Gencebay’ın iki hafta önce başkanlıktan ayrılıp yerine Arif Sağ’ın gelmesiyle gerilim yaşanan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) bugün toplu istifaya sahne oldu.

Orhan Gencebay, kameralar karşısında Mesam Yönetim Kurulu Üyeliğinden kendisiyle birlikte istifa eden Fuat Güner, Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna adına ortak basın açıklaması yaptığı konuşmasında Arif Sağ'ı eleştirdi.

Gencebay :

"ART NİYETLİ HABERLER YAPTIRDI"

"Öncelikle şahsımla ilgili son birkaç gündür pek çok asılsız ve maksatlı haberler yayınlandığı için, genel sorunlara geçmeden önce, bu maksatlı haberlerle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

En başta Arif Sağ'ın söylediği, yazdığı veya yazdırdığı haberler olmak üzere; son derece maksatlı, tamamen gerçek dışı, benim söylediklerimi, yazdıklarımı saptırtarak yorumlayan ve yorumlatan, beni yanlış tanıtma istemiyle, belki de planlı olan bu haberleri art niyetli ithamları, çabaları şiddetle kınıyor ve reddediyorum.

"ARİF SAĞ İLE DOSTLUĞUMUZ BİTMİŞTİR"

Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu, fakat bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde, şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Mesam Y.K. Başkanlığından ayrılırken Yönetim Kuruluna hitaben yazdığım 3 sayfalık dilekçemdeki bütün söylediklerimin arkasındayım."