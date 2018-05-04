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Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Onur Akay, Orhan Gencebay'ın dün gece gıda zehirlenmesi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 15:34..
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Onur Akay, sosyal medya hesabından usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Akay, 73 yaşındaki Gencebay hakkında, “Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay’a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

DONDURMA YÜZÜNDEN

Onur Akay, kendisine ulaşan gazetecilere ise şu açıklamayı yaptı: "Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi."

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