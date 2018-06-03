Orhan Gencebay ile Arif Sağ arasındaki MESAM polemiği sürüyor

Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’nin geçen Perşembe yapılan genel kurulunda Arif Sağ kazandı.

"BU BİR HAK CİNAYETİ"

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Orhan Gencebay, Arif Sağ ile ilgili, "Bu genel kurulu kimse kazanmamıştır. Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum. Bu kadar ciddi durum. Ülkemiz böyle saçmalıklarla muhatap olamaz. Bu bir hak cinayeti" ifadelerini kullandı.

Gencebay, Arif Sağ'ın "telif parasıyla ilgilenmediği" şikayetinde bulunarak, "Arif Sağ orayı 8-10 yıldır yönetiyor. Hiçbir katkısı olmadı. Orada farklı bir ortam vardı. 'Ben burada duramam' dedim, dilekçemi yazdım, ayrıldım. Onlar açıkladı kamuoyuna dilekçemi. Sonra sanki ben açıklamışım gibi yaptılar. Bence kesinlikle telifin peşinde falan değiller. Telif önemli değil onlar için" ifadelerini kullandı.

"USULÜNE GÖRE OLMUŞTUR"

Orhan Gencebay, MESAM'ın Arif Sağ'ı ihraç etmesiyle ilgiliyse, "3 aydır bakanlığın atadığı arkadaşlarımız yönetti orayı. Bana göre onlar görevlerini gereği gibi yaptılar. Usulüne göre olmuştur" diye konuştu.