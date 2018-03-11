Orhan Gencebay: Kimseyi Erdoğan'a şikayet etmedim

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Orhan Gencebay, kuruma Kültür Bakanlığı tarafından atanan kayyum Arif Sağ ile yaşadığı polemik ve "MESAM'ı Aleviler ele geçirdi" dediği yönündeki iddiayla ilgili açıklama yaptı.

Gencebay "Yuh diyorum, asla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kimseyi şikayet etmedim." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"ŞOKLAR İÇİNDEYİM"

"Her şeyden önce şunu söyleyeyim: Bir daha MESAM’ın adını dahi duymak istemiyorum. Hayretler içindeyim. Bu röportajdan sonra kimse, hiç kimse bu konuyla ilgili aramasın. Son kez konuşuyorum. Sanat için, sanatçı için çabalamaktan başka bir niyetim yoktu. Ama o kadar yalan yanlış şeyler yazıldı, korkunç şeyler söylendi ki…. Şoklar içindeyim.

"MESAM MEZHEPSEL BİR KURUM DEĞİLDİR"

Şunları herkes bilmeli: Bir, MESAM’ın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. İki, MESAM ne mezhepsel ne de etnik bir kurum katiyen değildir. Üç, MESAM, Orhan Gencebay’la Arif Sağ’ın konusu hiç değildir. Bu olayı basit bir magazin olayına kimse indirgeyemez. Dört, MESAM kimsenin babasının malı da değildir."

YAVUZ BİNGÖL SİZİN ÖNERİNİZ Mİ?

Gencebay, "İstifanız sonrası tam bir kızılca kıyamet koptu. Ve MESAM’a kayyum atandı. Yavuz Bingöl’ün isminin geçmesi, sonra reddetmesi de olay oldu. Yavuz Bingöl ismini de sizin önerdiğiniz söylendi" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"KAYYUMU BEN DEĞİL DEVLET ATADI"

"Bu çok ayıp bir iddia. Kayyumu ben değil devlet atadı. Bakanlığımız geçici bir yönetim atamayı uygun görmüş. Recep Elgül ve Fuat Güner’in kurula seçilmesinde de yanlış bir şey yok. Onlar eski yönetim kurulu üyeleri. Yasada ve kurallarda onların kayyum olarak görev yapmasıyla ilgili engelleyici hiçbir hüküm yok. Aksine MESAM’ı hiç bilmeyen kurumlardan atananlardan olsaydı her şey daha da zorlaşabilirdi. Gaye MESAM’ın daha iyi olması olduğuna göre bilen kişilerin bu görevi yapması daha doğrudur."

ERDOĞAN'A ŞİKAYET: YUH DİYORUM

Erdoğan’ın doğum gününe özellikle MESAM’da olanları şikayet etmek için gitmişsiniz. Ve kayyum atanmasında sizin rolünüz varmış. Bu doğru mu?

"Yuh diyorum, asla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kimseyi şikayet etmedim. Kafalarına göre konuşuyorlar. Bu nasıl bir art niyettir? Çok ayıp, çok saygısızca. Biz sadece Erdoğan’ın değil, Bülent Ecevit’in de Turgut Özal’ın da doğum gününe gittik. Erdoğan’ın doğum günü özel bir gündür. Ben Tayyip Bey’i 40 yıldır tanırım. Tanıdığım dostlarımın davetlerine gitmeyecek miyim? İktidar yanlısı söylemler iftiradır. Birilerinin art niyetidir. Erdoğan’ın işi gücü yok MESAM’la mı uğraşacak. Şuursuzca iddialar."

"YAZIKLAR OLSUN"

'MESAM’ı ‘Alevilerin ele geçirdiğini’ söylemişsiniz. Bu doğru mu?'

"Bunu söyleyenlere yazıklar olsun. Öyle bir şey demedim, demem de mümkün değil. Alevilik, gerçek Alevilik Türklüğün özünde vardır. Bizim ülkemizde din, dil, ırk farklılığı vardır, ayrılığı kesinlikle yoktur. Ben gerçek Alevilere çok saygılıyım, onları çok seviyorum."

"ARİF SAĞ'I HALA ÇOK SEVİYORUM"

"Arif Sağ’ı hala çok seviyorum. Zaten büyük rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılmış olmasından son derece üzgünüm MESAM ile ilgili olarak benim tek derim var: sanatçılarımızın çoğu aç. Birçok güçlü isim bugün zor durumda. Ben birikimi olanlar şanslı isimlerden biriyim. Tuzum kuru. Ama tuzu kuru olmayan arkadaşlarımız ne yapacak? MESAM onların telif haklarını koruyacak. Birkaç tuzu kuru rahat etsin diye aç sefil arkadaşlarımızın hakkını ben korumayacak mıyım? İnsana, sanata sahip çıkıyorum. Benim siyasetle de hiçbir ilgim yok. Olamaz da…"