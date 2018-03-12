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Orhan Gencebay: Erdoğan’ın işi gücü yok MESAM’la mı uğraşacak

Arabesk müziğin Orhan Babası olarak anılan ve yıllardır çizgisinden sapmayan Orhan Gencebay, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 06:51..
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Usta sanatçı Orhan Gencebay, Posta gazetesine verdiği röportajda kendisini eleştirenlere cevap verdi.

İşte o röportajın satırbaşları...

"KAYYUMU DEVLET ATADI"

Kayyumu ben değil devlet atadı. Bakanlığımız geçici bir yönetim atamayı uygun görmüş. Devlet böyle bir karar verdiyse devlete karşı gelmek olur mu?

"ERDOĞAN'IN İŞİ YOK MESAM'LA MI UĞRAŞACAK"

"Tayyip Bey’i 40 yıldır tanırım. Tanıdığım dostlarımın davetlerine gitmeyecek miyim? Asla Erdoğan’a kimseyi şikayet etmedim, yuh diyorum. Erdoğan’ın işi gücü yok MESAM’la mı uğraşacak.

"HANİ BU ÜLKEDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VARDI"

Yavuz Bingöl halkın çok sevdiği değerli bir sanatçıdır. MESAM’a gelmesinde nasıl bir sakınca var? Yavuz düşüncelerini açıkladığı için neden linç ediliyor anlamak da güçlük çekiyorum. Hani düşünce özgürlüğü?

"ALEVİLERİ SEVİYORUM"

MESAM'ı Aleviler ele geçirdi" demedim, söyleyenlere yazıklar olsun. Öyle bir şey demedim, demem de mümkün değil. Alevilik, gerçek Alevilik Türklüğün özünde vardır. Bizim ülkemizde din, dil, ırk farklılığı vardır, ayrılığı kesinlikle yoktur. Ben gerçek Alevilere çok saygılıyım, onları çok seviyorum. Çeşitli duyumlar alıyoruz. Alevi felsefesine uymayan insanlarımızın çoğu Alevi olduğunu söylüyor. Ama belki de onlar Allah’a da inanmıyor. Ben onlara Alevi diyemem ki. Gerçek Alevilikte aynı Allah, aynı Peygamber, aynı Kuran ve ilkeler vardır. İslam bir tanedir. Ayrıca ben de bu felsefeden geliyorum, Alevileri de Aleviliği de çok seviyorum. Ben halkın sanatçısı olarak nasıl olur da Türk, Kürt, Ermeni, Alevi-Sunni vs. diye ayrım yapabilirim ki? Haklı olduğum için böyle şeylerle vurmak yıpratmak istiyorlar. Ama bu iftiralar “Orhan Baba” üzerine yapışmaz da yakışmaz da.

Arif’i hala çok seviyorum. Zaten büyük bir rahatsızlık geçirdi. Kesinlikle son derece üzgünüm. Benim tek derim, sanat yaşasın.

"BENİM TUZUM KURU"

Sanatçılarımızın çoğu aç. Benim tuzum kuru. Ama tuzu kuru olmayan arkadaşlarımız ne yapacak? Birkaç tuzu kuru rahat etsin diye aç sefil arkadaşlarımızın hakkını korumayacak mıyım?

"EN BÜYÜK AKİL ATATÜRK"

Akillikten pişman değilim. En büyük akil Atatürk’tür. Ülke için yaptım bunu, kimse için değil; vatan için.

Entelektüel kişi, 'Bu ülkeye en büyük zararı arabesk verdi' demez. Cüneyt Arkın, Arif Sağ bunu diyor. Arabesk diye müzikal bir tanım yoktur. Ben arabeskçi değilim; ben Türk müziğinin bir devamıyım.

"ESKİDEN ŞU ZAMANIN 3O MİSLİ YASAK VARDI"

'Baskı var, özgürlükte sıkıntı var' diyorlar, kimse eski dönemlere bakmıyor. Şarkılarımız ve biz inanılmaz saçmalıklarla yasaklanıyorduk. Şu zamanın 30 misli yasak vardı."

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