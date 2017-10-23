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Orhan Gencebay'dan Baykal'a ziyaret

Sanatçı Orhan Gencebay, tedavisi devam eden CHP'li Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

23.10.2017 - 15:04
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Sanatçı Orhan Gencebay, hastanede tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için ziyaret etti.

Gencebay, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Orhan Gencebay'dan Baykal'a ziyaret

"DUA EDİYORUM"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Gencebay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir randevuları olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sektörümüzün konularını, sorunlarını konuşmak üzere müzik ekipleri, kurumlar olarak geldik. Buraya gelmişken tabii ki Sayın Başkanımız Deniz Bey'i ziyaret etmemek mümkün değildi, planlamıştık ve geldik. İyi haberlerini bizzat hanımefendiden ve diğer dostlardan aldık. İstanbul'da da televizyondan takip ediyorduk. İnşallah her şey çok daha iyi olacak. Şifa bulacak Başkanımız, dua ediyor ve bekliyoruz."

Orhan Gencebay'dan Baykal'a ziyaret

"KENDİLERİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Bir basın mensubunun, "Daha önceden bir yakınlığınız var mıydı?" sorusuna Gencebay, "Var tabii, çok. Ben 18 yıl önce baypas oldum. O dönemde beni de ziyarete gelmişlerdi. Kendilerine müteşekkirim. Kendilerini çok seviyorum. Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum." yanıtını verdi.

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