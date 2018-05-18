taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.869
USD
4,4601
EURO
5,2640
ALTIN
185,15
PETR
79,5200

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Bir deodorant firmasının reklamında oynayan Orhan Gencebay, adeta kamu spotunda anlatılması gerekenler arasında olan 'ter kokusunun verdiği rahatsızlığı' açıkça anlattı.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 00:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Baba olarak efsaneler arasına giren Orhan Gencebay artık reklamlarda da karşımıza çıkıyor. Türk müziğinin önemli isimlerinden Gencebay, yeni reklamıyla 'kamu spotu' olmuş dedirtti.

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam VİDEO

YAZ GELDİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI FACİA OLDU

Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi, bir deodorant markasına ait. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle toplumda en büyük rahatsızlık veren konulardan biri olan ter kokusuna değinildi.

Her ne kadar rahatsız olsanızda nezaket gereği ter kokusunu insanların yüzüne söyleyemezseniz de Orhan Gencebay bu tabuyu yıktı. Oynadığı reklamda hiç kıvırmadan söyleyen Orhan Baba, gerçek bir kamu spotuna imza attı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İzmir'de 876 kök Hint keneviri bulundu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerinin farklı adreslerde yaptığı operasyon sonucu 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Aydın'da pazarcı kavgası: 4 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Sakarya'da nehre düşen 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Mudurnu Çayı'na düşen Emrullah Şimşek'in cansız bedeni bulundu.
4 kardeş trafik kazasında hayatını kaybetti
Gümüşhane'de Kürtün'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan 4 erkek kardeş Çankırı'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı

Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı

157
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

28
İran basını Selman'ın öldürüldüğünü iddia etti

İran basını Selman'ın öldürüldüğünü iddia etti

22
İzmir'de 876 kök Hint keneviri bulundu

İzmir'de 876 kök Hint keneviri bulundu

2
Aydın'da pazarcı kavgası: 4 yaralı

Aydın'da pazarcı kavgası: 4 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM