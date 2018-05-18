Orhan Baba olarak efsaneler arasına giren Orhan Gencebay artık reklamlarda da karşımıza çıkıyor. Türk müziğinin önemli isimlerinden Gencebay, yeni reklamıyla 'kamu spotu' olmuş dedirtti.

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam VİDEO

YAZ GELDİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI FACİA OLDU

Orhan Gencebay'ın oynadığı reklam filmi, bir deodorant markasına ait. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle toplumda en büyük rahatsızlık veren konulardan biri olan ter kokusuna değinildi.

Her ne kadar rahatsız olsanızda nezaket gereği ter kokusunu insanların yüzüne söyleyemezseniz de Orhan Gencebay bu tabuyu yıktı. Oynadığı reklamda hiç kıvırmadan söyleyen Orhan Baba, gerçek bir kamu spotuna imza attı.