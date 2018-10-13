Orhan Gencebay'dan suç duyurusu

Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Sevim Emre’nin kuzeni avukat Berrin Ayata ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek kendisine sosyal medyadan ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR"

2 saat adliyede kalan Orhan Gencebay, “Bu hakaretler sosyal medyada, gerçekten üzücü ve bu defa bayağı şiddetli. Benim üzüntüm şu ki hakaret hiç iyi bir şey değil. Hakaret sahibini buluyor aslında. Kötü söz sahibinindir. Ben insanları hiç kırmamaya özen gösterdim. Ama bazı insanlarımız üzüyor insanı” açıklamasında bulundu.

"YAPANLAR CEZALARINI ALACAK"

Avukat Berrin Ayata ise, “Orhan Gencebay üzerinden Cumhurbaşkanlığına varana kadar hakaretler olunca üzüntüden aşırı bir yüklenme oldu. Bu saldırılar 4-5 yıldır vardı. Saldırıların çoğu gizli hesaptan yapılıyordu. Emniyet o kişileri tespit etti. Yapanlar cezalarını alacak” şeklinde konuştu.