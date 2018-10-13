taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.9005
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.974

Orhan Gencebay'dan suç duyurusu

Orhan Gencebay, sosyal medyadan kendisine ağır hakaretlerde bulunulduğu iddiasıyla 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Orhan Gencebay'dan suç duyurusu

Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Sevim Emre’nin kuzeni avukat Berrin Ayata ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek kendisine sosyal medyadan ağır hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNİNDİR"

2 saat adliyede kalan Orhan Gencebay, “Bu hakaretler sosyal medyada, gerçekten üzücü ve bu defa bayağı şiddetli. Benim üzüntüm şu ki hakaret hiç iyi bir şey değil. Hakaret sahibini buluyor aslında. Kötü söz sahibinindir. Ben insanları hiç kırmamaya özen gösterdim. Ama bazı insanlarımız üzüyor insanı” açıklamasında bulundu.

"YAPANLAR CEZALARINI ALACAK"

Avukat Berrin Ayata ise, “Orhan Gencebay üzerinden Cumhurbaşkanlığına varana kadar hakaretler olunca üzüntüden aşırı bir yüklenme oldu. Bu saldırılar 4-5 yıldır vardı. Saldırıların çoğu gizli hesaptan yapılıyordu. Emniyet o kişileri tespit etti. Yapanlar cezalarını alacak” şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

Trump: Brunson için anlaşma yapılmadı

563
Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

Arda Turan ile Aslıhan Doğan doktor kontrolüne gitti

233
Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

Brunson'a Almanya'da bayrak öptürdüler

203
PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

PKK'ya destek veren 3 muhtar tutuklandı

73
Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

Lavrov ABD'nin planlarını anlattı

63
Salah'ın kornerden attığı nefis gol

Salah'ın kornerden attığı nefis gol

22
Ahmet Kural ile Sıla barıştı

Ahmet Kural ile Sıla barıştı

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM