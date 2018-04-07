Orhan Gencebay'dan Tatlıses'e: Dili sürçmüş herhalde

Sınıra giderek Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik'e moral veren sanatçıların haksız yere eleştirildiğini belirten Orhan Gencebay, kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidemediğini söyledi.

Geçtiğimiz gün İbrahim Tatlıses’in "Korktukları için gitmiyorlar" söylemine de açıklık getiren Gencebay şöyle konuştu:

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anlarımızın olduğu yer, bizim askerimizin olduğu yer. Ben sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce baypas ameliyatı oldum ve ritim bozukluğu var bende. Bahar aylarında da bu ritim bozukluğu yoğunlaşıyor ve uçağa binmem sakıncalı."