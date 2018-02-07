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Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt hayatını kaybetti

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yoğun bakımda tedavi gören 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA | 07.02.2018 - 13:32..
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Cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyordu. Orhan Miroğlu, yoğun bakımda tedavi gören oğlu için kan bağışı çağrısında bulunmuş, ardından kan ihtiyacı Kızılay tarafından karşılanmıştı.

Zerdeşt Miroğlu, bu sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt hayatını kaybetti

"CUMA SABAHI DERİN BİR UYKUYA DALDI"

Miroğlu, 3 Şubat'ta oğluyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

"Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın..."

Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt hayatını kaybetti

Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt hayatını kaybetti

Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt hayatını kaybetti

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