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Orhan Pamuk’a Karadağ’dan ödül

Karadağ Cumhuriyeti tarafından Orhan Pamuk’a Edebi Ateş Ödülü verildi.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 11:54..
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Nobel Edebiyat Ödül'ü sahibi Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık romanının Fransızca çevirisiyle, Fransa’nın en çok satan haftalık dergisi Le Point’in “En iyi 25 kitap” listesine üçüncü sıradan girerken, son romanı Kırmızı Saçlı Kadın’ın İngilizce çevirisiyle de ünlü ekonomi dergisi Financial Times’ın “Yılın Önde Gelen Kitapları” listesinde yer aldı.

EDEBİ ATEŞ ÖDÜLÜ'NE DEĞER GÖRÜLDÜ

2006 referandumuyla Sırbistan-Karadağ’dan ayrılıp bağımsızlığını kazanan, Avrupa ve Balkanlar’ın en genç ülkelerinden Karadağ Cumhuriyeti’nce 14 Aralık Perşembe günü Orhan Pamuk’a Edebi Ateş Ödülü verildi.

Geçtiğimiz yıllarda 2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Perulu yazar Mario Vargas-Llosa ve ülkemizde de tanınan İtalyan romancı Claudio Magris’e verilen ödüle 2017 yılında Orhan Pamuk layık görüldü.

Orhan Pamuk’a Karadağ’dan ödül

Ünlü yazar Orhan Pamuk

EDEBİ DERİNLİK

Mario Vargas-Llosa, bu yılki ödül gerekçesinde Pamuk’un eserlerindeki edebi derinlik ve yazarın edebiyata kendini adamışlığının yanı sıra, insan haklarına dair duyarlılığını da övdü. Söz konusu ödülün ardından Karadağ Cumhuriyeti’nin Budva kentinde Orhan Pamuk’un eserleri üzerine bir de sempozyum düzenlenecek.

Orhan Pamuk’a Karadağ’dan ödül

Yazarın ödül kazanan son romanı
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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