'Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret' kitabı raflarda

Kitaptaki yazılarında Parla’nın temel saptaması, Orhan Pamuk’un romanlarının ve karakterlerinin tüm bireysel ve toplumsal “günahların” “ödeme”sini nasıl yazıyla yaptıkları...
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Kitap ayrıca bu konuda sanatın sıradışı gücü kadar, Pamuk’un temel konularından kimliği de tüm karakterlerinin hikayeleri ve gelgitleriyle ele alıyor. Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret, dünya ölçeğindeki romancımız için, “Don Kişot’tan bugüne roman”ın ustasından dört dörtlük bir çalışma...
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