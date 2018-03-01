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'Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret' kitabı raflarda

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret kitabı, “Don Kişot’tan Bugüne Roman”ın ödüllü yazarı Jale Parla’nın Orhan Pamuk’un romanlarına ilgisinin yirmi beş yıllık toplamı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 12:21..
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Kitaptaki yazılarında Parla’nın temel saptaması, Orhan Pamuk’un romanlarının ve karakterlerinin tüm bireysel ve toplumsal “günahların” “ödeme”sini nasıl yazıyla yaptıkları...

'Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret' kitabı raflarda

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Kitap ayrıca bu konuda sanatın sıradışı gücü kadar, Pamuk’un temel konularından kimliği de tüm karakterlerinin hikayeleri ve gelgitleriyle ele alıyor. Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret, dünya ölçeğin­deki romancımız için, “Don Kişot’tan bugüne roman”ın ustasından dört dörtlük bir çalışma...

'Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret' kitabı raflarda

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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