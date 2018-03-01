'Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret' kitabı raflarda

Kitaptaki yazılarında Parla’nın temel saptaması, Orhan Pamuk’un romanlarının ve karakterlerinin tüm bireysel ve toplumsal “günahların” “ödeme”sini nasıl yazıyla yaptıkları...

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Kitap ayrıca bu konuda sanatın sıradışı gücü kadar, Pamuk’un temel konularından kimliği de tüm karakterlerinin hikayeleri ve gelgitleriyle ele alıyor. Orhan Pamuk’ta Yazıyla Kefaret, dünya ölçeğin­deki romancımız için, “Don Kişot’tan bugüne roman”ın ustasından dört dörtlük bir çalışma...

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