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Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

Orhangazi'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Yarışları ilgiyle izlendi.

02.07.2017 - 17:18
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Hafta sonunda 2 gün olarak yapılan yarışlarda heyecan bu yılda doruktaydı. Orhangazi Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışlara bu yıl 51 yamaç paraşütü pilotu katıldı.

Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

KENDİLERİNİ 100 METREDEN BOŞLUĞA BIRAKTILAR

Orhangazi'nin en yüksek noktası olan ve yamaç paraşütü için uygunluğu ile bilinen Gürle Dağı'ndaki paraşüt sahasında start alan yarışmada pilotlar, rüzgarın uygun anını bekleyerek bin 100 metreden kendilerini boşluğa bıraktı.

Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da Gürle Dağı'ndaki paraşütle atlama sahasına gelerek yarışmaları izledi. Yamaç paraşütü yarışları Orhangazi semalarında renkli görüntülere sahne oldu. Arda arda atlayan paraşütçüler özellikle hafta sonunu İznik Gölü sahilinde geçirenler tarafından ilgiyle takip ettiler.

Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

Orhangazi’de Yamaç Paraşütü heyecanı

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