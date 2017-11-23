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Orinoco Nehri'nde batan teknelerden kötü haber geldi

Kolombiya-Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'nde iki teknenin batması nedeniyle kaybolan 10 kişiden 3'ünün cesetlerine ulaşıldı.

23.11.2017 - 02:55
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Kolombiya donanmasının sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan açıklamaya göre, Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınında, Orinoco Nehri'nde iki tekne battı. Olayın ardından kaybolan 10 kişinin aranması çalışmalarına başlandı.

Arama kurtarma ekipleri, nehirde 3 ceset buldu. Bu kişilerden birinin, kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğu belirtildi. Açıklamada, cesetlerine ulaşılan kişilerin yakınlarına başsağlığı dilendi. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Orinoco Nehri'nde batan teknelerden kötü haber geldi

8 KİŞİ KURTARILDI

Yerel basında, teknelerde Venezuela yerlisi 18 kişinin bulunduğu ve kazadan 8 kişinin kurtarıldığı duyuruldu.

Kolombiya donanması ve güvenlik güçlerinin de desteği ile devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma görevlisi Jorge Diaz ise yerel radyoya verdiği mülakatta, teknelerin, yağmurdan dolayı suları yükselen nehirde kayaların görülememesi sonucu bunlara çarpmasıyla batmış olabileceğini ifade etti.

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