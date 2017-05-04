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Orkide bakımı nasıl yapılır?

Sağlığı için ihtimam gerektiren orkideler için bakım önerileri...

04.05.2017 - 15:53
  1. Haberler
  2. İpucu

İhtişamlı görüntüsüyle özellikle kadınların ilgiyle beslediği orkidelerin bakımı söz konusu olduğunda hepimiz zorlanırız. Bu zorlukları alt etmenin yollarını sizler için derledik.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

Öncelikle hangi orkideyi seçmeliyiz, buna cevap verelim...

Tür ve cinse göre bakımı değişse de genel prensipler yaklaşık olarak her zaman geçerlidir. Büyük olanlarını satın alabilirsiniz. Çünkü evin ortamına çok daha kolay uyum sağlayabilirler.

Çiçekleri olgunlaşmış olanlardan ziyade içinde tomurcuklarının da bol olduğu bir kısmı açmış olanlara yönelmekte fayda var. Çünkü diğeri zaten çiçeklerini açmış ve artık dökülme evresine diğerine göre daha çok yaklaşmıştır.

Yapraklarına dikkat edin. Lekeler varsa bu orkideler hasta olabilir veya güneşe fazla maruz kaldıkları için yaprakları yanmış olabilir.

Orkidenin bulunduğu saksı şeffafsa köklerini kontrol edebilirsiniz. Koyu kahve hatta siyaha dönmüşse kökleri ölmüştür. Kesinlikle almayın.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

ORKİDENİZ EVE ALIŞMALI

Orkide yetiştirmeye karar verdiğinizde önce koyacağınız yeri belirlemelisiniz. Orkideyi koyacağınız yerin aydınlık olması ancak direkt ışık almıyor olması gerekmektedir. Pencere önü değil ama daha yan kenarlarına doğru koyabilirsiniz. Doğu cepheye bakan yerlerde daha iyi büyürler. Güney ya da batı cephede de büyüyebilirler ancak bir perde ile korunmaları sağlıklı olur.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

Orkidenizin yaprakları ışık konusunda size yol gösterebilir. Eğer zeytin yeşili ise yeterli ışık alıyor demektir. Ancak renkleri koyulaşmış ise yeterli ışık alamıyor demektir.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

ODA SICAKLIĞI

İdeal oda sıcaklığı gündüzleri 23 C akşamları da 18 C. Yerini benimsedikten sonra oda sıcaklığındaki dalgalanmalardan etkilenmesi zorlaşacaktır. Ancak tomurcuklanma dönemlerinde sorun olabilir. Çünkü serin ortamlar tomurcuklanmasını durdurabilir.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

SULAMA SIKLIĞI VE MİKTARI

Genel olarak 4 – 7 günde bir sulamak gerekse de bu kesin bir kural değildir. Orkidenin su ihtiyacı saksı ortamı ile değişkenlik gösterebilir. Sulama sıklığını ışık ve oda sıcaklığı belirler. Yaz aylarında daha çok su isteyebilirken kış aylarında sulama sıklığı azalabilir. Dikkat edilmesi gereken husus bir çok bitki gibi orkideler de kuraklığa dayanımı azdır. Her zaman için toprağının bir miktar nemli olması iyi gelecektir. Her bitkide olduğu gibi sabah saatlerinde sulamak faydalı olacaktır.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

Sulama şeklini şu şekilde yapabilirsiniz; Bitkiyi akan suyun altına tutarak bitki harcının suyu tamamen emmesini sağlayın. Sulama suyunun tuz içeriği çiçek için oldukça önemlidir. Yağmur suyu veya tuz içeriği düşük kaynak suyu kullanarak tuzun çiçeğe vereceği zararları azaltabilirsiniz.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

NEM ORANI

Nem oranı tüm orkide çeşitleri için çok önemlidir ve hemen hepsi yüksek nem severler. İdeal olarak %55-75 arası bir nem isterler. Gün içersinde ara ara spreyleme yapabilirsiniz. Diğer yoluysa bitkinizi altı çakıl taşları ve su ile dolu bir saksıya koymak. Ancak saksı tabanının içerisinde su kalmamasına dikkat etmeniz gerekir.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

GÜBRELEME

Bitkinizi ortalama haftada bir gübrelemek yeterli olacaktır. Orkideler için az gübreleme daha verimlidir.

Orkide bakımı nasıl yapılır?

ÇİÇEKLENME

Phalaenopsis orkideleri, türleri içinde çiçek açma süreleri en uzun olanları olmakla birlikte, 2 ile 6 ay arası süren çiçek açma süreleri vardır. Unutmadan ek olarak Phalaenopsis orkideler için olgunlaştıkları zaman yılda 2 yada 3 kez çiçek açabilirler. Bu orkide türü ağırlıklı olarak ilkbahar veya sonbaharda çiçek açmaktadır.

ÇİÇEK DÖKÜMÜNDEN SONRA BAKIM

Çiçekleri döküldükten sonra yapacağınız bakım ile tekrar çiçeklerin çıkması için gerekli koşulları oluşturursanız tekrar tekrar çiçeklenme sağlayabilirsiniz. Bunun için orkidenizin bulunduğu ortamın sıcaklığının biraz düşürülmesi gerekiyor. Yaklaşık 16 C derecenin altına çekebilirsiniz. 2-3 hafta kadar böylesi serin bir ortamda orkidenizi tutmanız yeterli olacaktır. Bu süre zarfında özellikle geceleri hafifçe spreyleme yapmanız orkidenizde canlanma etkisi yaratacaktır.

BUDAMA

Çiçekler döküldükten sonra önemli olan bir konu da saplarıdır. Budama yapmak için acele etmemekte fayda var. Saplar sararıp kahveye dönünceye kadar bekleyip budama yapılabilir. Çiçeğinizin saplarını doğru noktadan kesmeniz gerekir. Kesme işlemini yaparken sapın kırılmasına sebep olacak makas gibi bir malzeme kullanmak yerine çok daha keskin bir falçata kullanabilirsiniz. Çiçeğinizin sapı boyunca gelen filiz boğumlarını en dipten başlayarak gözden geçirin ve dolgun görünenleri geçerek yukarıya doğru çıkın. Sapın artık kurumaya başladığını gördüğünüz boğum bir alttaki boğumu referans alabilirsiniz. Bu boğumun bir kaç santim yukarısından budamanız kafi.

SAKSI SEÇİMİ

Genellikle 10-12 cm civarında ufak saksılar yeterlidir. Eğer çiçeğin içinde bulunduğu toprak karışımı bozulduysa ve kökleri fazla geliştiyse değiştirmeniz yerinde olacaktır. Köklerinin ezilmeyeceği büyüklükte yeni bir saksı seçebilirsiniz. Ancak çok büyük seçmemeniz de orkidenizin yararına olur. 1-2 yılda bir saksının çiçeğinize uygun olup olmadığını gözden geçirerek köklerin rahat edeceği saksılara geçebilirsiniz.

Mecbur kalmadıkça çiçek açmış haldeyken saksı değişikliği yapmayınız. Çünkü bu çiçeklerin dökülmesine neden olabilir.

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