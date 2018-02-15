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Orman ve Su İşleri Bakanlığı yarasalar için yuva yaptı

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir’de inşa edilen Havran Barajı ile birlikte tesis edilen suni mağara, yarasalara ev sahipliği ediyor.

İHA | 15.02.2018 - 10:27..
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Balıkesir’de Havran Barajı’nın yapımı esnasında baraj göl alanı içerisinde kalacak olan İnboğazı Mağarası’nın Batı Anadolu’daki yarasa toplulukları için büyük önem arz ettiği tespit edildi. Bunun üzerine 2006 yılında bölgede yaşayan yarasaların zarar görmesini engellemek maksadıyla üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşların da yer aldığı bir komite kuruldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yarasalar için yuva yaptı

YARASALAR İÇİN SUNİ MAĞARA

Kurulan komitenin önderliğinde başlatılan “Yarasalar İçin Suni Mağara” projesi kapsamında hemen eski mağaranın (İnboğazı Mağarası) devamında ve su seviyesinin üzerinde kalacak şekilde benzer bir mağara yapılmasına karar verildi. Bilimsel veriler ışığında mağara 16 ayda tamamlanarak 6 Eylül 2008 tarihinde bitirildi. Eski mağaranın tabanındaki flora ve fauna yeni mağaraya taşınarak, sıcaklık ve nem ayarlayıcı düzenekler yerleştirildi. Mağara içerisinde özel bölümler tesis edilerek, gerekli alt yapı hazırlanıp yarasaların eski mağaradan yeni mağaraya geçişleri sağlandı. Projede binlerce yarasanın barınma ve üreme alanı olan suni mağara için günümüz fiyatlarıyla 4 milyon TL harcama yapıldı. Tabiat-insan-ekonomi dengesi gözetilerek inşa edilen Havran Barajı’nda yarasalar zarar görmeden su tutuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yarasalar için yuva yaptı

“YATIRIM YAPILIRKEN TABİATTAKİ CANLILAR DA DÜŞÜNÜLÜYOR”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, vatandaşların faydası için yeni tesisler inşa ettiklerini ve bu esnada tabiatı da düşündüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bakanlık olarak vatandaşların istifade etmesi için tesisi inşa ederken tabiattaki canlıları da düşünerek hareket ediyoruz. Tıpkı Havran Barajı’nı inşa ederken oradaki yarasalar için suni mağara yaptığımız gibi İstanbul’da 3. köprü inşaatına da oradaki lagünler zarar görmesin diye bir kavis verilmesini sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım yaparken tabiattaki değerlerimizin zarar görmemesi gayesiyle hareket etmeye devam edeceğiz.”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yarasalar için yuva yaptı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yarasalar için yuva yaptı


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