Orman yangınlarını önlemek için neler yapılmalı?

Ağaç ve ormanlar dünyamızın yapı taşı... Yağış ve yeraltı sularını zenginleştiren, endüstride kullanılan, hava kirliliğini ve erezyonu önleyen, sıcak ve soğuğu dengeleyen ağaçlara mecburuz. Bu mecburiyetin yanında, onların birer canlı olduğunun bilinciyle de onlara sahip çıkmalıyız. Ormanlık alanların yok olması yalnız insanlar için değil, ormanlık alanlarda yaşayan canlılar için de çok büyük risk taşır.

Son günlerde ülkemizde artan yangınların da etkisiyle ormanlarımızı korumanın yollarını yetkili makamlar ve vatandaşlar açısından sıraladık:

*Vatandaşlar orman ihtiyacı ve orman yangınları konusunda bilinçlendirilmeli. Eğitim müfredaatında hassasiyetle işlenmeli.

*Yangınlar nedeniyle kaybolan ormanlık alanlar yapılaşmaya açılmamalı ve yeniden ormanlaştırmaya çalışılmalı.

*Ormanları kasten yakan ya da ormanların yanmasına neden olan kişilere caydırıcı cezalar verilmeli.

*Yangın söndürme araçlarının (uçak, helikopter, arazöz) sayıları ilgili makamlarca yeterli sayıda olması sağlanmalı.

*Yangın söndürme ekiplerinin eğitimleri tam olmalı, techizatları yeterli olmalı.

*Ani bir yangın durumunda hızla müdahale edilebilmesi için ormanlık alanlara ait alt yapı çalışmalarına özen gösterilmeli.

*Orman köyleri desteklenmeli. Orman köylerindeki vatandaşların ormanları koruyarak gelir elde etmesi teşvik edilmeli.

*Vatandaşlar ormanlık alanlarda piknik sonrası atıklarını toplayarak atık toplama noktalarına bırakmalı. Mangal yaktıklarında ise bölgeyi terk etmeden önce mangal ateşinin söndüğünden kesinlikle emin olmalı.