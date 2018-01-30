Ormana kurulan tombala çadırı basıldı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'ya 5 kilometrelik ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Gece 01.00 sıralarında çadır kumarhaneyi basan ekipler, bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 TL para ele geçirdi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çadır kumarhaneyi işleten 5 kişi gözaltına alınırken, kumar oynayan 51 kişiye kabahatler kanununa göre ceza kesildi.
Ormana kurulan çadır kumarhaneye baskın ViDEO
SERVİSLİ HİZMET
Polisler jeneratörle elektrik sağlandığını belirlediği çadır kumarhaneye müşterilerin de Ayazağa'dan kaldırılan servisle götürüldüğünü belirledi.