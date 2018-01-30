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Ormana kurulan tombala çadırı basıldı

Sarıyer'de ormanlık alanda kurdukları çadırda kumar oynatan şebeke, polis tarafından çökertildi.

İHA | 30.01.2018 - 14:40..
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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'ya 5 kilometrelik ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ormana kurulan tombala çadırı basıldı

Gece 01.00 sıralarında çadır kumarhaneyi basan ekipler, bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 TL para ele geçirdi.

Ormana kurulan tombala çadırı basıldı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çadır kumarhaneyi işleten 5 kişi gözaltına alınırken, kumar oynayan 51 kişiye kabahatler kanununa göre ceza kesildi.

Ormana kurulan çadır kumarhaneye baskın ViDEO

SERVİSLİ HİZMET

Polisler jeneratörle elektrik sağlandığını belirlediği çadır kumarhaneye müşterilerin de Ayazağa'dan kaldırılan servisle götürüldüğünü belirledi.

Ormana kurulan tombala çadırı basıldı

Ormana kurulan tombala çadırı basıldı

Ormana kurulan tombala çadırı basıldı

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