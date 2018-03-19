Ormanda fenalaştı, evinde öldü

Akyazı Yuvalak Mahallesi'nde yaşayan Resul Tüysüz, gece arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana gitti. Fenalaşan Resul Tüysüz, bulunduğu yerde baygınlık geçirdi. Arkadaşları, Resul Tüysüz'ü otomobile bindirerek evine bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ailesi, Resul Tüysüz'ü sabah yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Resul Tüysüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tüysüz'ün cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Tüysüz bugün Yuvalak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.









