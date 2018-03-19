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Ormanda fenalaştı, evinde öldü

Sakarya Akyazı'da arkadaşlarıyla ormana giden 30 yaşındaki Resul Tüysüz, burada fenalaştı. Arkadaşların evine bıraktığı Tüysüz, hayatını kaybetti.

DHA | 19.03.2018 - 16:25..
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Akyazı Yuvalak Mahallesi'nde yaşayan Resul Tüysüz, gece arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana gitti. Fenalaşan Resul Tüysüz, bulunduğu yerde baygınlık geçirdi. Arkadaşları, Resul Tüysüz'ü otomobile bindirerek evine bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ailesi, Resul Tüysüz'ü sabah yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Resul Tüysüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ormanda fenalaştı, evinde öldü

TOPRAĞA VERİLDİ

Tüysüz'ün cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Tüysüz bugün Yuvalak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ormanda fenalaştı, evinde öldü

Ormanda fenalaştı, evinde öldü

Ormanda fenalaştı, evinde öldü

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