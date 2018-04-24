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Ormanda kaybolan 3 genç 4 saat sonra bulundu

Denizli'de piknik yapmak için gittikleri ormanlık alana kaybolan 16 yaşındaki 3 arkadaş, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası bulundu.

İHA | 24.04.2018 - 03:58..
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Pamukkale ilçesi Çamlık Parkı’nda meydana gelen olayda, 16 yaşlarındaki Soner Selçuk, Erdem Bozok ve Ahmet Furkan Akkabak isimli 3 arkadaş piknik yapmak için park alanına gitti. Daha sonra bulundukları yerden daha fazla yükseğe çıkmak isteyen 3 arkadaş 2 saatlik bir yol yürüdükten sonra dönüş yolunu kaybetti. Kaybolduklarını anlayan gençler daha sonra 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerinde bölgeye polis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama Kurtarma Derneği ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 3 koldan kaybolan gençleri aramaya başladık. Yaklaşık 4 saat doğada kalan gençler daha sonra kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Ormanda kaybolan 3 genç 4 saat sonra bulundu

3 AYRI KOLDAL ARAMA YAPILDI

Gençlerin bulunması için yürütülen çalışmayla ilgili bilgiler veren AKUT Denizli Ekip Lideri Mehmet Zeybek, 112 Acil servisten gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini kaydederek, “İhbar geldikten sonra AKUT ekibimiz AFAD ile bölgeye ulaştı. Arama çalışması sonrası gençler bulunarak sağ salim aşağı indirildiler. Çok şükür bir şeyleri yok. Arkadaşlar bizlere konumlarını bildirdi tahmini olarak nerede olduklarını biliyorduk. Araçlarla gidildi ve çok zorluk çekilmeden onlara ulaşıldı. AFAD ve DAK ekibimizde oradaydı, 3 ayrı koldan arayarak arkadaşlarımıza ulaştık” dedi.

Ormanda kaybolan 3 genç 4 saat sonra bulundu

"YOLUN BAŞLANGICINA DÖNMEK İSTERKEN KAYBOLDUK"

Kaybolan gençlerden Erdem Bozok ise piknik yapmak amacı ile seyir tepesine çıktıklarını ve kaybolduklarını söyledi. Yukarı çıkıp ve o kadar fazla ilerleyeceklerini hiç düşünmediklerini aktaran Bozok kaybolma ve ekipler tarafından nasıl bulunduklarını şu sözlerle anlattı:

“Biraz ilerledikten sonra birine sorduk ‘bu yol nereye gider?’ diye. O da bize ‘biraz ilerlerseniz başladığınız yere geri dönebilirsiniz’ dedi. Bizde geri dönmek amaçlı gittik. 2 saat falan yürüdük ve ileriden dönelim dedik. Hava kararmaya başlayınca da korkmaya başladık, ormanda da olunca domuz falan olacağından korktuk. 112’ye haber vermeye çalıştık ama telefon çekmeyince yukarı çıktık ve ihbarda bulunduk. Yaklaşık 4 saat falan yukarıda kaldık. Yolun başlangıcına dönmek isterken kaybolduk.”

4 saatin ardından sağ salim bulunan 3 genç ardından ailelerine ulaştırılmak üzere emniyet güçlerine teslim edildi.

Ormanda kaybolan 3 genç 4 saat sonra bulundu

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