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Ormanda kaybolan kadın sürücü polisi alarma geçirdi

İstanbul'da, navigasyon ile adres ararken kaybolan kadın sürücüyü polis Aydos Ormanı'nda 1,5 saatlik arama sonucu buldu.

İHA | 10.01.2018 - 09:19..
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İstanbul'da sabah saatlerinde 155 polis hattına gelen bir ihbar, Kartal ve Sancaktepe polisini alarma geçirdi. Navigasyonla gitmek istediği bir adresi bulmaya çalışan kadın sürücü, bir anda gece karanlığında kendini Aydos Ormanı’nda buldu.

TELEFON İNTERNET ERİŞİMİNİ DE KAYBETTİ

Ormanlık alanda ilerledikçe, telefon ve internet erişimini kaybeden kadın, ormanın ortasında aracını park ederek beklemeye başladı. Telefonun çekeceği bir yer bulan kadın sürücü, 155’i arayarak yardım istedi.

Ormanda kaybolan kadın sürücü polisi alarma geçirdi

1,5 SAATLİK ARAMAYLA BULUNDU

Olay yerine gelen polisler, ormanlık alanda kaybolan kadın ile irtibat kurarak, kadına ‘Aracının kornasını sürekli çalmasını, kendilerinin de ekip otosunun sirenlerini çalacaklarını’ belirtti. Yaklaşık bir buçuk saatlik aramanın ardından, korna seslerini takip eden polis ekipleri kadın sürücüyü ormanlık alanın içerisinde buldu.

POLİS ARACI ORMANIN DIŞINA ÇIKARDI

Kadının aracının direksiyonuna geçen bir polis memuru, aracı kullanarak ormanlık alanın dışına çıkarttı. Ormanlık alanın dışına çıkarılan kadın sürücü aradığı adrese devam etti.

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