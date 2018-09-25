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Ormanda Hint keneviri yetiştiren damat ve kayınpederine gözaltı

İzmir'de, damat ve kayınpederi tarafından ormanlık alanda yetiştirildiği tespit edilen 1000 kök Hint keneviri imha edilmek üzere topraktan söküldü.

DHA | 25.09.2018 - 16:51..
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan O.B. (50) ile kayınpederi İ.S.'nin (69) ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ormanda Hint keneviri yetiştiren damat ve kayınpederine gözaltı

BİN KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Bunun üzerine dün polis, şüphelilerin ev ve eklentileri ile evlerinin yakınındaki ormanlık alanda arama yaptı.

Aramalarda ormanlık alanda toplam 1000 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken O.B. ve kayınpederi İ.S., gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ormanda Hint keneviri yetiştiren damat ve kayınpederine gözaltı

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