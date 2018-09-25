Ormanda Hint keneviri yetiştiren damat ve kayınpederine gözaltı

1 73'üncü BM Genel Kurulu New York'da başladı BM'nin New York'ta düzenlenen 73'üncü toplantısında Genel Sekreter António Guterres konuşmasıyla açıldı. Guterres dünyayı iş birliği ve uyuma içinde çalışmaya davet etti.

2 Sınav sistemi aynı, sorular değişecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Ekim’de açıklayacağı çalışmayla ilgili başlıklar netleşiyor. LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacak, öğrenmeye dayalı sorular artacak.

3 Sınav sistemi aynı, sorular değişecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Ekim’de açıklayacağı çalışmayla ilgili başlıklar netleşiyor. LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacak, öğrenmeye dayalı sorular artacak.

4 2 milyon TL'lik elektronik ürün çalan çete yakalandı 4 şehirde girdikleri elektronik cihaz mağazalarından ve evlerden yaklaşık 2 milyon değerinde araba ve elektronik cihaz çalan 12 kişilik çeteden 9’u düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

5 Masal kitabının içindeymiş gibi ders işliyorlar İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'nun öğrencileri, klasik sınıftan farklı olarak masal kitabının sayfalarını andıran ortamda ders işliyor.

6 Kanada’da trans yağ gitti, kalp sağlığı geri geldi İşlenmiş ve paketli gıdalarda bulunan trans yağlar son olarak Kanada’da da yasaklandı. Bu yasakla birlikte ülkedeki kalp sağlığı riski de azalmış oldu.