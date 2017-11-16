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Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

İllegal kumarhaneler ile mücadelede amansız mücadelesine devam eden emniyet Belgrad Ormanı'nın ortasındaki kumar çadırına baskın yaptı.

16.11.2017 - 06:56
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Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

Türkiye'de son yıllar hızla artan ve Ankara Kumarı olarak bilinen tombalayla mücadelede İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan kesin talimat geldi. Harekete geçen emniyet görevlilerinin yaptığı baskın, personeli bile şaşırttı.

Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

OYUN MAKİNESİ VE KARTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, tombala çetesinin Belgrad Ormanları’nda çadır kurup gözlerden ırak kumar oynattığını belirleyince takip başladı. Çetenin ‘Çadır Casino’su 4’üncü günü göremedi. Sarıyer Bahçeköy ile Kemerburgaz arasında Belgrad Ormanı içinde kurulan çadıra önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.

Polisi karşılarında gören kumarbazlar adeta şok geçirdi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.

Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, ‘kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak” suçlamasıyla adli işlem yapıldı. 30 metrekareden fazla olduğu belirtilen çadır, polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu. Polis, baskının ardından çadırı da söktü.

Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

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Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ, çadırla ilgili ayrıntılara da ulaştı. Kumarbaz müşterilerin, Belgrad Ormanları’nın Bahçeköy girişinde Kirazlıbent mevkiinde araçlarını izbe bir yere çekip patika yollardan traktörlerle 2 kilometre mesafedeki çadıra ulaştığı belirlendi. Kumar çadırının ise traktör aküsünden alınan elektrikle aydınlatıldığı anlaşıldı.

Ormanın içindeki kumar çadırı basıldı

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