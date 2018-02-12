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'Oroonoko' ilk kez Türkçede

Aphra Behn’in 1688’de yazdığı 'Oroonoko' adlı roman, Türkçede ilk kez Güneş Soybilgen çevirisiyle Yitik Ülke Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 11:42..
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Oroonoko, İngiliz edebiyatının ‘ekmeğini yazarak kazanan’ ilk kadın yazarı Aphra Behn’e ait. Oroonoko, Jean-Jacques Rousseau’nun yaygınlaştırdığı ‘soylu vahşi’ temasını işler:

Afrikalı bir kralın torunu olan yiğit ve erdemli Oroonoko, kendisi gibi kara ırktan gelen Imoinda ile sevişmektedir. Ne var ki, yüz yaşını aşmış olmasına karşın Imoinda’ya göz koyan dedesi, gençlerin birleşmelerini engeller, kızı köle olarak sömürgecilere satar.

'Oroonoko' ilk kez Türkçede

Derken, Oroonoko da köle tüccarlarının eline düşer. Tutsak yaşamaya katlanamayan Oroonoko’nun önderliğinde, köleler efendilerine karşı başkaldırırlar.

'Oroonoko' ilk kez Türkçede

Yazar: Aphra Behn

Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları

Çeviren: Güneş Soybilgen

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 92

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