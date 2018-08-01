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Orta Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü

Orta Afrika'da bulunan 3 gazetecinin öldürüldüğü duyuran Rusya Dışişleri, görevlilerin isimlerini açıkladı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 01:32..
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Gazetecilerin ölümü hakkında büyükelçiliğin harekete geçtiğini ifade eden Rusya Dışişleri, "Ailelerine gereken desteği sağlamaya hazırız." ifadelerinde bulundu.

GAZETECİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Hayatını kaybedenlerin Rus gazeteci Orhan Cemal, belgeselci yönetmen Aleksandr Rastorguyev ve operatör Kirill Radçenko olduğunu belirtti.

Cesetlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangi'ye ulaştırıldığını belirten bakanlık, gazetecilerin bu ülkede bulunduğunu olaydan sonra öğrendiklerini kaydetti.

Açıklamada, "Halihazırda büyükelçiliğimiz çalışanları, Rus vatandaşların ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların tespit edilmesi ve cesetlerin Rusya'ya taşınması için yerel emniyet güçleri ve hükümetle yakın temas halindeler. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor, ailelerine gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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