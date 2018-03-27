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Orta Afrika'da silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü

Bambari kentinde anti-Balaka silahlı grubu ile OAC Halkı İçin Birlik Hareketi'ne bağlı milisler arasındaki çatışmalarda 10 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

AA | 27.03.2018 - 00:48..
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Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin merkezindeki Bambari şehrine 60 kilometre mesafedeki Seko yerleşim yerinde, eski Seleka Hareketi içindeki parçalanmanın akabinde kurulan OAC Halkı İçin Birlik Hareketi'ne (UPC) bağlı milisler ile anti-Balaka silahlı grubu arasında çatışma yaşandı.

KADINLAR, ÇOCUKLAR, İMAM VE PAPAZLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Olaylarda çoğunluğu kadın ve çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Harekatı (MINUSCA) bölgedeki hareketliliğin 21 Mart'ta başladığını, çatışmalarda 1 papaz ve bir imamın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

MINUSCA Başkanı Onanga-Anyanga Parfait, süren çatışmalar nedeniyle bölgedeki evlerin ateşe verildiğini ve birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Parfait, çatışmalar nedeniyle bölge halkının evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, yerleşim yerlerinde yağmalamaların başladığını bildirdi.

Orta Afrika'da silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü

OAC'taki silahlı grupların liderlerine "sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılardan vazgeçmeleri" çağrısında bulunan Parfait, bu kişilerin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnedikleri için yargılanacaklarını aktardı.

Parfait, "Sivillere yönelik bu şiddeti en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgedeki Vatikan kilisesi temsilcisi Firmand Gbagoua, çatışma bölgesinde uluslararası barış güçlerinin şiddeti önleme konusunda pasif kaldığını ileri sürdü.

Orta Afrika'da silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü

ÜLKEDE MÜSLÜMAN KATLİAMI SÜRÜYOR

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında, çatışmalara sahne oluyor. Ülkede Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçti.

Anti-Balaka militanları, Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonu'na destek vermekle suçluyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, aralık ayından bu yana 173 bin kişi, şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı, 37 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

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