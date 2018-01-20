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Orta büyüklükteki asteroit Dünya'yı teğet geçecek

NASA, 4 Şubat'ta orta büyüklükteki bir asteroidin Dünya'yı yakın geçeceğini açıkladı.

AA | 20.01.2018 - 20:20..
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Orta büyüklükteki asteroit Dünya'yı teğet geçecek

NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarım kilometre ila 1,2 kilometre çapında olduğu tahmin edilen "2002 AJ129" asteroidinin, 4 Şubat 2018'de TSİ 12.30'da Dünya'ya yaklaşık 4,2 milyon kilometre yaklaşması bekleniyor.

Bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 10 katından fazla bir uzaklık.

DÜNYA YAKININDA TESPİT EDİLEN EN HIZLI ASTEROİT

Dünya'ya en yakın olduğu anda saniyede 34 kilometre hızla boşlukta ilerleyen asteroidin, şimdiye dek Dünya yakınında tespit edilen en hızlı asteroit olduğu belirtildi.

NASA, asteroidin Güneş Sistemi'nde izlediği güzergahı temsil eden hareketli bir grafik görüntü yayınladı. Görüntüde Güneş'e yakın geçiş yapan asteroidin Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesini kısa süre kestikten sonra yörünge dışına doğru uzaklaştığı görülüyor.

2002 YILINDA KEŞFEDİLDİ

NASA uzmanları "potansiyel olarak tehlikeli asteroit" kategorisinde değerlendirilen gök cisminin gelecek 100 yıl içinde Dünya'ya çarpma tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

"2002 AJ129", ilk kez Hawaii Adası'nda bulunan NASA sponsorluğundaki Maui Uzay İzleme Merkezi tarafından 2002 yılında keşfedilmişti.

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