Orta Çağ İslam dünyasında kütüphaneler

Kütüphanelerin mazisi yazının varlığı kadar eskidir. Asur, Bâbil ve Hitit medeniyetlerinden günümüze ulaşan ve yazı yazmak için kullanılan kil tabletler çok eski devirlere ait kitap ve kütüphanecilikle ilgili bilgiler vermektedir.

Bu medeniyetlerde zamanla yazılı tabletlerin korunması, saklanması için odalar teşkil edilmiş böylece kütüphaneler oluşmuştur.

Abbasi halifeleri, vezirleri, âlimleri ve diğer sınıflara mensup şahısların, gerekse de Abbasi hilafetini tanımakla birlikte müstakil devlet tesis etmiş bulunan Selçuklulara mensup kişilerin kurdukları kütüphanelerin tarihi gelişimini kronolojik olarak verebilmek, kaynakların bu konuda yeterli bilgi vermemeleri yüzünden, mümkün olmamaktadır.

Dolasıyla İslam dünyasında kütüphane kültürünün derin bir tarihi olduğu görülüyor. İslam dünyasında kütüphanelerin ne zaman ve nerede çıktığına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bu tarihi Asr- ı Saadet’e götürme temâyülü vardır.

Ancak Asr-ı Saadet’e ve Hulefâ-yı Raşidin devrinde, Hz Ebu Bekir devrinde Mushaf haline getirili. Hz Osman devrinde çoğaltılan Kur’ân-ı Kerim nüshaları, Hz Peygamber’in çeşitli devletlerin reislerine yazdığı mektuplar ve yaptığı andlaşmalar, bazı hadis sayfaları dışında yazılı eser bulunmamaktadır.

Bu yüzden Hz Peygamber’in ibadet yanında öğretim faaliyetlerini de sürdürdüğü Medine’deki mescidinde hadis sayfaları ve Kur’ân ve hadis sayfaları dışında bir eserin yer almadığı muhakkaktır.

ENDÜLÜS

İslam’ın ve İslam kültürünün yayılma ve gelişmesi Doğu’da Abbasiler tarafından gerçekleştirilirken Batı’da da bu görevi Endülüs Emevileri üstlendi.

Müslüman İspanya’da kurulan en önemli kütüphane şüphesiz Kuruttuba’daki saray kütüphanesidir. 1882’de Kütüphne-i Umûmî-i Osmanî adıyla bir nizamname çıkarılarak herkesin faydalanabileceği umumi kütüphaneler oluşturuldu.

Bayezid Devlet Kütüphanesi, İzmir, Kayseri, Konya, Eskişehir, Diyarbakır ve Bursa’da Millî Kütüphane adıyla kütüphaneler kurulmuştur.

Yüzyıllar boyunca yazılan ve bugün basılan milyonlarca kitap kütüphanelerimizi doldurmakla birlikte Osmanlılar ve daha önceki devirlerde yazılmış olan kitapları okuyacak, anlayacak pek az kimse kaldığı ve galiba fişe ve kabloya fazlasıyla güvendiğimizden buralara rağbet gittikçe azalmaktadır.