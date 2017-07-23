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Ortadoğu Dörtlüsü'nden Mescid-i Aksa çağrısı

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'den oluşan dörtlü, Kudüs'te gerginliğin azaltılmasını istedi.

23.07.2017 - 07:59
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Grup adına yapılan ortak açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşanan şiddet olayları ve artan gerginlikten büyük endişe duyulduğu belirtildi.

"Terör eylemlerini kınıyor, şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybeden masumlar için üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresindeki hassasiyetin farkında olunduğu vurgulanarak, tüm taraflara provokasyon ve gerginliği artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun statükonun korunacağı yönünde garanti vermesinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, İsrail ve Ürdün'ün Mescid-i Aksa'daki statükonun korunması için birlikte çalışmaları teşvik edildi.

GÜVENSİZLİK ARTIYOR

Açıklamada, "Şiddet eylemleri karşılıklı güvensizliği daha da derinleştiriyor ve İsrail-Filistin sorununun barışçıl çözümü hedefiyle temelden çelişiyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak içeri girmeyi reddeden ve namaz kılmak için Aslanlı Kapı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilere İsrail güçleri bugün plastik mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmiş, çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in kanal 2 televizyonunca ise metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisinin bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldığı öne sürülmüştü.

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