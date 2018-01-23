Orta Doğulular Türkiye'den konut alıyor

Avrupalılar 10 yıl önce Türkiye'den konut almak için birbirleriyle yarışıyorlardı şimdi ise durum biraz farklı.

Avrupalıların büyük bölümü buradaki evlerini satarken Orta Doğulular ev almak için Türkiye'ye akın ediyor. 10 yıl öncesine kadar İrlanda, İngiltere, Hollanda, Almanya vatandaşları özellikle turistik yörelerde gayrimenkul alırken, son yıllarda ise Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran vatandaşları alımlara başladı.

IRAK VATANDAŞLARI İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 345 konut ile Suudi Arabistan, 1691 konut ile Kuveyt, bin 331 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 78 konut ile Afganistan izledi.

SIRALAMA AÇIKLANDI

Türkiye'de geçen yıl boyunca konut alan ülkelerin vatandaşlarını şöyle sıralandı: Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu, İran, Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Mısır, İngiltere, Yemen, Ürdün, Ukrayna, Katar, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Kazakistan, Lübnan, Özbekistan.